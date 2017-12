Dois são baleados após tentativa de roubo na zona sul do Rio

RIO - Dois homens foram baleados após uma tentativa de roubo em Laranjeiras, zona sul do Rio. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os policiais que atenderam a ocorrência informaram que um segurança teria reagido à tentativa de roubo e lutou com um dos criminosos. “Houve disparo de tiros e o segurança e um outro homem acabaram atingidos”, informou a PM, em nota.

Ainda conforme a PM, os criminosos fugiram e, até agora, não há registro de prisões. Os homens baleados foram socorridos no Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul do Rio.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, investigadores da 9ª Delegacia de Polícia (DP), no Catete, bairro vizinho a Laranjeiras, já ouviram testemunhas e estão em busca de imagens que possam ajudar a esclarecer o fato.