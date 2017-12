Duas pessoas são mortas em assalto na zona norte do Rio

Atualizada às 16h24

RIO - Uma mulher e um homem ainda não identificados morreram durante uma "saidinha de banco", assalto a clientes que saem de agências bancárias, por volta das 10h15 desta segunda-feira, 17, nas proximidades da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ), em Irajá, na zona norte. Uma terceira pessoa também foi baleada, segundo o Corpo de Bombeiros, e levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes (zona norte), mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o tenente coronel Marcos Netto, comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá), a mulher vítima do assalto passava pela Avenida Brasil carregando um malote com dinheiro quando foi abordada pelos bandidos. O homem morto seria segurança da agência bancária.

Policiais fazem cerco na região à procura dos criminosos. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Homicídios da capital fluminense. Agentes estavam no local por volta de 12h50 e realizavam perícia. "A equipe de segurança da Ceasa esta resgatando imagens do circuito interno para auxiliar a investigação da policia", disse a assessoria de imprensa da Central de Abastecimento.