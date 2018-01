Dois suspeitos morrem em tiroteio com PMs no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Dois homens morreram na madrugada desta segunda-feira, 11, após troca de tiros com policiais militares na Avenida das Américas, próximo da Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

Segundo a PM, por volta das 3 horas, a polícia recebeu uma denúncia sobre um veículo roubado que seguia em direção à Linha Amarela, para a Cidade de Deus. Na Avenida das Américas o veículo foi interceptado e começou a troca de tiros.

Dois suspeitos ainda não identificados foram baleados e levados para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro homem, Luís Eduardo Santos Franco Monçore, de 20 anos, tentou fugir mas foi detido.

Foram apreendidos duas pistolas, uma de 40 mm e outra de 9 mm, e um revólver calibre 38. O veículo também foi apreendido.