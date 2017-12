Dois suspeitos são mortos em tiroteio no complexo do Alemão

RIO - Dois suspeitos morreram em um tiroteio entre policiais militares e criminosos ocorrido no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, no fim da tarde desta segunda-feira, 17.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), PMs que faziam uma ronda de rotina foram recebidos a tiros na área conhecida como Alvorada, na favela Nova Brasília, e revidaram. Os policiais não se feriram.

Os dois suspeitos baleados foram socorridos, mas um chegou morto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e o segundo foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), mas morreu durante o atendimento. Nenhum dos participantes do tiroteio foi preso.

Segundo a Polícia Civil, os dois mortos foram reconhecidos por policiais militares como participantes do confronto. Um deles estaria com uma pistola e outro com material entorpecente.