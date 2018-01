Francisco Dornelles informa que vai pagar salários de policiais

RIO - Enquanto policiais e bombeiros faziam manifestação, na manhã desta segunda-feira, 4, no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, conhecido como Galeão, pelo atraso de salários, o governador em exercício Francisco Dornelles (PP), anunciou que vai depositar a segunda parcela dos vencimentos e benefícios de maio aos servidores da área de segurança.

Segundo Dornelles, o governo do Estado começa a aplicar, nesta segunda-feira, 4, a verba de R$ 2,9 bilhões, liberada pelo governo federal, a ser destinada à segurança do Rio de Janeiro na Olimpíada.

De acordo com o governo, ainda nesta semana, serão depositados, nas contas desse grupo, a folha de pagamento de junho, o Regime Adicional de Serviço (RAS) pendente, as gratificações referentes ao primeiro semestre de 2015 do Sistema Integrado de Metas (SIM), além do RAS olímpico aos policiais que vão trabalhar durante os Jogos, entre julho e setembro.

"Eu posso garantir que, com os recursos enviados ao Rio pelo presidente Michel Temer e com o empenho das polícias Militar e Civil, vamos ter a Olimpíada mais segura da história", disse Dornelles.

Na manhã desta segunda-feira, cerca de 60 policiais civis e militares e bombeiros fizeram uma manifestação, com cartazes escritos em inglês: "Bem-vindos ao inferno. Policiais e bombeiros estão sem receber salários. Quem vier para o Rio não estará seguro".

Eles também espalharam no chão, em frente ao portão de desembarque de turistas, bonecos de policiais militares, civis e bombeiros, de costas, com tintas vermelhas, simbolizando a violência contra eles.

Segundo os organizadores, o objetivo do protesto foi denunciar aos turistas, além da falta de pagamento dos salários, a estrutura precária de trabalho e os policiais e bombeiros mortos por criminosos.