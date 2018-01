Duas mulheres são atropeladas após tentativa de assalto no Rio

Duas mulheres foram atropeladas ao fugir de dois assaltantes na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No fim da noite de sexta-feira, 7, elas se recusaram a entregar as bolsas e tentaram fugir. O motorista do carro que as atingiu teve uma crise nervosa e os três foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A polícia prendeu um suspeito. Adriana da Silva Oliveira, de 26 anos, e Carine da Silva Gonzales, de 28 anos, e uma amiga caminhavam pela Avenida Ayrton Senna, no trecho em frente ao Terminal Alvorada. Elas pararam para ver bijuterias vendidas por um ambulante, quando um rapaz anunciou assalto e puxou a bolsa de Adriana, que estava com a amiga. A moça ficou sem reação, mas Adriana e Carine tentaram atravessar a pista correndo. Elas foram atropeladas pelo médico Artur Junqueira Barbosa Lima, que seguia num Xsara Picasso. Os três foram socorridos por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Lourenço Jorge. Carine teve uma fratura no tornozelo, Adriana sofreu apenas escoriações. Lima, que teve uma crise nervosa, foi medicado e liberado por volta das 5 horas deste sábado, 8. Policiais do 31.º Batalhão da Polícia Militar cercaram um matagal e conseguiram prender um adolescente de 17 anos, que estava com a bolsa roubada. Ele foi levado para a 16.ª Delegacia de Polícia e liberado em seguida, depois que o pai assinou um termo responsabilizando-se pelo garoto. Outros casos Em novembro, o turista italiano Giorgio Morasse morreu atropelado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, quando tentava recuperar o cordão roubado de seu pai por um jovem de bicicleta. Outro caso que lembrou o do italiano ocorreu neste sábado em Copacabana. Wellington Elídio Almeida Alves foi acusado de roubar um cordão e foi preso por policiais militares quando tentava fugir de bicicleta.