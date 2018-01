Duas mulheres são baleadas em tentativa de assalto no Rio

Duas mulheres foram baleadas, por volta das 20 horas de terça-feira, 2, durante uma tentativa de assalto na esquina da Avenida Brasil com a Rua Cajurana, no bairro de Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro. Elas foram identificadas como Liane Pereira, 45, e Mary Santos de Andrade, 58. Trafegando em um Volks CrossFox amarelo, as duas vítimas teriam sido abordadas por criminosos que ocupavam outro veículo. A polícia acredita que as vítimas se recusaram a parar o carro ao serem abordadas pelos criminosos. Liane foi atingida por um tiro no braço esquerdo e Mary foi ferida de raspão na barriga. Elas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e passam bem. Os criminosos fugiram sem levar nada.