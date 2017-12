Duas vítimas do novo acidente com carro alegórico continuam internadas

RIO - Duas pessoas permancem internadas na manhã desta terça-feira, 28, em decorrência do acidente com o carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, na madrugada. Uma delas deverá ter alta médica ainda nesta terça e a outra permanece em observação. Elas estão nos hospitais municipais Souza Aguiar, no centro do Rio e no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste.

O acidente deixou 12 feridos no total. Porém, foram feitos 20 atendimentos médicos por causa do acidente, já que algumas pessoas precisaram receber assistência devido à ansiedade e ao nervosismo provocados pelo acidente.

O desfile da Unidos da Tijuca foi dramático na Marquês de Sapucaí. A parte de cima do carro alegórico que representava a cidade americana de Nova Orleans afundou durante o desfile e 12 pessoas ficaram feridas. O carro ficou parado na pista e as alas tiveram de passar ao lado, o que prejudicou muito a evolução da escola.

O carnavalesco Mauro Quintaes, um dos cinco integrantes da comissão de carnaval da Unidos da Tijuca, suspeita que uma "fadiga" do ferro usado na estrutura do carro alegórico tenha provocado a queda.

Domingo. Uma vítima do outro acidente com carro alegórico da escola Paraíso do Tuiuti, ocorrido na noite de domingo, ainda está internada em estado grave e respirando por aparelhos. A mulher, identificada como Maria de Lurdes de Moura, de 58 anos, está no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.Lucia Regina de Mello Freitas, 56 anos, também ainda está internada, com quadro estável.