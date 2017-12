Dupla rouba e fere entregador com faca no centro do Rio

RIO - Armado com uma faca, Rodrigo Feliciano Raimundo, de 27 anos, e sua namorada, uma adolescente de 15 anos, assaltaram um entregador que trabalha em um restaurante do centro do Rio e fazia uma entrega na esquina da Rua Sete de Setembro com a Avenida Passos, em frente à Praça Tiradentes, por volta de 0h30 desta sexta-feira, 22.

Ao retirar a carteira do bolso da vítima, Raimundo atingiu o entregador com a faca, ferindo-o superficialmente em um dedo. Depois, fugiu com a adolescente, mas testemunhas acionaram a Polícia Civil, que conseguiu deter o casal. Os pertences roubados foram localizados em uma lata de lixo e devolvidos ao entregador. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

Raimundo já tinha sete passagens pela polícia, por roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma e falsidade ideológica. Em 6 de novembro de 2011, participou de um confronto com a PM que resultou na morte do cinegrafista Gelson Domingos, da TV Bandeirantes. Na ocasião ele foi preso e indiciado por tráfico e associação para o tráfico. Agora, Raimundo vai responder por corrupção de menor e roubo qualificado.

A namorada dele, de 15 anos, não tinha passagem pela polícia, embora tenha afirmado que já praticou assaltos no Aterro do Flamengo. Ela vai responder por fato análogo ao crime de roubo. Segundo a polícia, ela afirmou que há três meses saiu de casa voluntariamente e desde então mora na rua. Nesse período começou a namorar Raimundo.