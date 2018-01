Efeitos hi-tech invadem a Marquês de Sapucaí

RIO - Com sambas padronizados e alegorias e enredos repetitivos, as escolas de samba do Rio recorrem cada vez mais à tecnologia para se destacar no sambódromo. Neste ano, com o carnavalesco Paulo Barros, considerado o mais inventivo, a Mocidade Independente de Padre Miguel foi uma das que mais ousaram, em sua viagem às 24 horas derradeiras da humanidade.

A escola, na primeira noite, começou com a comissão de frente e a porta-bandeira pegando fogo. Depois, mostrou na bateria instrumentos que acendiam a cada movimento.

Na segunda noite, a tradicional Portela, em busca do título desde 1985, homenageou os 450 anos do Rio com a aterrissagem de quatro paraquedistas. A agremiação também fez uso de drones - foram 450 miniáguias que voaram em direção ao público.

No Salgueiro, a comissão de frente despertou o público ao criar movimentos ondulados com uma manta de LED que pesava 100 quilos e projetava imagens em 3D. No estilo hi-tech, a escola exibiu alegorias com luzes estroboscópicas, efeitos holográficos e muito néon.