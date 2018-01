Em dia de protesto no Rio, Uber oferece duas viagens gratuitas

RIO - Como resposta ao protesto de taxistas que ocorre desde a madrugada desta sexta-feira, 24, no Rio de Janeiro, o Uber oferece duas viagens gratuitas entre 7 horas e 19 horas com o preço equivalente a R$ 50 para o usuário que digitar a hashtag "#ORIONAOPARA" no aplicativo. Estratégia semelhante foi adotada pela empresa na semana passada em Belo Horizonte.

Em São Paulo, uma carreata contra o aplicativo reuniu cerca de 3 mil taxistas, segundo o sindicato da categoria - ou 500, de acordo com a Polícia Militar, em 8 de abril. Na ocasião, o Uber, divulgou que teve cinco vezes mais downloads na capital do que a média.

Protesto. A manifestação no Rio no começou desde o fim da madrugada desta sexta-feira, quando os motoristas fecharam a pista sentido centro do Aterro do Flamengo, na zona sul. Por lá, eles se concentraram no Monumento dos Pracinhas.

O uso do Uber tem crescido no Rio, onde o serviço de táxis tradicional é muito criticado. Veículos mal conservados e velhos, taxistas que dirigem de forma imprudente e tratam mal os passageiros, além de cobrança excessiva pelas corridas, estão entre as queixas dos passageiros.