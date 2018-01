Em greve, garis fazem manifestação no centro do Rio de Janeiro

RIO - Cerca de 100 garis, segundo a Polícia Militar, participaram de manifestação no centro do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 17. Eles se reuniram na Candelária e seguiram para a sede da prefeitura, na Cidade Nova, no centro do Rio. Pacífico, o ato foi acompanhado por 30 policiais militares.

No percurso, os manifestantes interditaram uma faixa da Avenida Presidente Vargas, a mais importante do centro da cidade, no sentido zona norte. Às 14h, os garis seguiram para a Câmara Municipal, na Cinelândia, também no centro.

A categoria está em greve desde a 0h da última sexta-feira, 13. Desde então, os garis, que querem 40% de aumento salarial além de acréscimo em benefícios como adicional de insalubridade e vale-alimentação, rejeitaram uma proposta de 7% de aumento, oferecido pela prefeitura.

De acordo com Bruno Coelho, um dos líderes do ato, "a manifestação é de repúdio ao prefeito (Eduardo Paes, do PMDB)". "É um ato de repúdio ao prefeito. Ilegais são as condições de trabalho que a gente tem".

Coelho nega que os piquetes violentos sejam de autoria dos grevistas. "A gente não tem armas. São piquetes de convencimento."