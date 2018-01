Em meio a temporal, esgoto invade corredores de maternidade no Rio

Atualizada às 18h48

RIO - Os corredores da maternidade do Hospital dos Servidores do Estado (HSE), na Gamboa, centro do Rio, foram inundados por esgoto na noite deste domingo, 23, em meio ao temporal que atingiu a cidade. A chuva também provocou alagamentos na cidade e derrubou muros e a fachada de um imóvel no centro.

Doze mulheres estavam internadas na maternidade federal - referência para partos de alto risco, recebe cardiopatas, diabéticas, hipertensas, com câncer e soropositivas. Por volta das 19 horas, a água começou a transbordar dos ralos do banheiro e invadiu corredores e salas.

“O banheiro dos médicos ficava interditado de vez em quando, mas era um problema restrito. Dessa vez, o problema foi muito mais grave. O esgoto voltou pelo ralo do banheiro das pacientes e tomou os corredores de toda a ala da maternidade”, contou uma funcionária. “As mães que iam ver seus bebês na UTI Neonatal tiveram que pisar nessa água imunda, com um cheiro horroroso. A postura do hospital é não parar de atender, mas o risco de infecção é imenso”, afirmou outro profissional entrevistado pelo Estado.