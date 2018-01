Embarcação pega fogo e naufraga na zona norte do Rio de Janeiro

RIO - Uma embarcação com quatro pessoas a bordo pegou fogo e naufragou na noite deste domingo, 20, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Em nota, o comando do 1° Distrito Naval informou que o barco Vitória III estava nas proximidades do píer da Petrobrás. Segundo a Marinha, não houve vítimas nem poluição hídrica.

Os passageiros foram resgatados, e o incêndio foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, mas a embarcação naufragou em seguida. Um inquérito administrativo foi instaurado pela Marinha para apurar causas e responsabilidades pelo acidente.

A embarcação será periciada por uma equipe de inspeção da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A Marinha não informou quem é o proprietário da embarcação, mas disse que "será acionado para apresentar o plano de remoção".