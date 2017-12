Encontrado diretor do Instituto do Cérebro, após dois dias desaparecido

RIO - O diretor administrativo do Instituto Estadual do Cérebro, Edival Silva de Matos, de 36 anos, foi encontrado neste sábado, 21. Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (19), quando foi visto em um restaurante na Lapa, na região central do Rio de Janeiro. A Polícia Civil, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que “ele está sendo conduzido para a sede da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) para prestar depoimento”.

Natural do Rio Grande do Sul, Matos mora sozinho no Rio. Ontem, colegas de trabalho registraram o seu desaparecimento. Segundo a polícia, ainda não é possível informar as causas do seu sumiço.