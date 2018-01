Equipe da SuperVia é assaltada durante manutenção

RIO - Uma equipe técnica da SuperVia, empresa que opera o sistema de trens da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi assaltada na madrugada de quinta-feira, 23, durante trabalhos de manutenção do sistema de sinalização perto da Estação Realengo, pertencente ao ramal Santa Cruz, na zona oeste. Os funcionários tiveram dois celulares roubados. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo.

Em nota, a SuperVia afirmou que "a segurança pública dentro do sistema ferroviário é de responsabilidade do poder público que atua nas estações e trens por meio do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer)". "Esta é uma das determinações do contrato de concessão", diz o texto.