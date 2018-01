Novo chefe da Polícia Civil do Estado do Rio é escolhido

RIO - O delegado Carlos Augusto Neto Leba foi anunciado na noite desta segunda-feira, 17, como novo chefe de Polícia Civil do Estado do Rio. Ele era delegado titular do 1º Departamento de Polícia de Área e agora vai substituir Fernando Veloso, que decidiu entregar o cargo na semana passada, logo que o então secretário estadual de Segurança José Mariano Beltrame pediu demissão.

O nome de Leba foi anunciado horas após a posse do novo secretário, Roberto Sá, que substitui Beltrame.

Segundo a pasta da Segurança, em reunião à tarde Sá agradeceu ao chefe Fernando Veloso pelos "excelentes serviços prestados à instituição" desde 31 de janeiro de 2014, quando assumiu a função.

Leba ingressou na Polícia Civil como detetive, em 1987, e se tornou delegado em 1997. Ele já foi coordenador de Projetos Especiais e da Polícia Técnico-Científica, foi diretor da Academia de Polícia Sylvio Terra e chefiou a Divisão Antissequestro. Em 2002, o delegado ocupou o cargo de Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional na secretaria estadual de Segurança.