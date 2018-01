Escritório da Eletrobras pega fogo no centro do Rio

RIO - O escritório da Eletrobras, no centro do Rio, pegou fogo na tarde deste sábado, 10, um dia antes de a empresa completar 55 anos. O incêndio ocorreu no 14º andar do edifício, localizado na esquina das duas principais avenidas da região de escritórios da cidade - a Rio Branco e a Presidente Vargas.

Na última sexta-feira, uma tubulação de água estourou e inundou o mesmo andar, a ponto de os funcionários serem obrigados a deixar o prédio antes do horário, porque o elevador foi desligado. Hoje, técnicos fizeram reparos na tubulação do 14º, onde ocorreu o incêndio, um andar acima da presidência, segundo fontes.

O incêndio não chegou a atingir equipamentos e documentos relacionados à operação da Eletrobras, porque a área atingida era um espaço de apoio à atividade no escritório. No andar onde houve o incêndio, funcionavam o vestiário, refeitório e posto de saúde.

Já nesse início de noite, por volta das 20h, o fogo foi completamente apagado e os bombeiros começam a deixar o local.