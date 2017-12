Estudante é morta a tiros após passar ano-novo em Copacabana

RIO - A estudante de psicologia Tayenne Abreu, de 22 anos, foi assassinada com dois tiros na manhã desta quinta-feira, 1º, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela foi baleada quando voltava para casa após passar o Réveillon com amigos na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O autor dos disparos conseguiu fugir sem ser identificado.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).