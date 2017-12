Estudante que matou filho de Cissa Guimarães e pai são presos no Rio

RIO - Rafael Bussamra, o motorista que atropelou e matou o estudante Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em 2010, e seu pai, Roberto Bussamra, foram presos na noite desta sexta-feira, horas depois de serem condenados em primeira instância pela Justiça. Rafael foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão - 7 anos em regime fechado e o restante em semiaberto. O pai dele foi condenado a 8 anos e 11 meses de prisão (dos quais 8 anos e 2 meses em regime fechado), por ter subornado um policial para tentar livrar o filho do crime. Cabe recurso da sentença.

Pai e filho chegaram à 13ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, na zona sul, por volta das 19 horas. O atropelamento aconteceu na madrugada de 20 de julho de 2010, na Gávea (zona sul). O túnel Acústico estava fechado ao trânsito para manutenção, e dentro dele Rafael Mascarenhas andava de skate com dois amigos, João Pedro Gonçalves e Luiz Quinderé. Dois carros entraram no túnel em alta velocidade, aparentemente disputando um racha. Um dos veículos, o Siena dirigido por Bussamra, atropelou Mascarenhas, que tinha 18 anos e cursava Engenharia Civil na PUC do Rio. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Após o atropelamento, Rafael Bussamra teve o carro parado por uma viatura da PM, conforme comprovaram imagens de câmeras. O sargento Marcello José Leal Martins e o cabo Marcelo de Souza Bigon alegaram ter libertado Bussamra por não encontrarem indícios de atropelamento no veículo. Mas quando foi apresentado à delegacia, em 22 de julho, o Siena tinha parte da frente destruída, o que não poderia ter sido ignorado pelos agentes. Rafael Bussamra afirmou que os policiais identificaram a situação e exigiram R$ 10 mil para não registrar o caso. O pai de Rafael, Roberto Bussamra, negociou com os policiais e pagou R$ 1 mil.

Rafael Bussamra foi condenado pelos crimes de participação em competição automobilística não autorizada, homicídio culposo (sem intenção), afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade penal, inovação artificiosa em caso de acidente automobilístico e corrupção ativa. Ele também teve a carteira de habilitação suspensa por quatro anos e meio. Já Roberto Bussamra foi sentenciado pelos crimes de corrupção ativa e inovação artificiosa em caso de acidente automobilístico. A sentença é do juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 16ª Vara Criminal da capital.

Ele criticou Roberto Bussamra por corromper os policiais militares para tentar acobertar o crime do filho. "O caso vertente retrata não apenas policiais que acobertam e omitem o crime (sendo, por isso, também criminosos), mas também os falsos pais que superprotegem os filhos criando pessoas socialmente desajustadas. Impõe-se uma reflexão sobre o tipo de sociedade que pretendemos para as futuras gerações ou, mais ainda, que tipo de cidadãos somos. Afinal é essa uma das dificuldades atuais da humanidade no plano da ética. De nada vale o Estado reconhecer a dignidade da pessoa se a conduta de cada indivíduo não se pautar por ela".

A atriz Cissa Guimarães comemorou a decisão. “Meu sentimento é um alívio, é uma paz que me dá depois de tanta luta, depois de tanta injustiça que eu e minha família vivemos. Demorou, mas veio", afirmou, em entrevista ao site G1.