Ex-chefe de gabinete de Marielle Franco será candidata a deputada estadual pelo PSOL

SÃO PAULO - A ex-chefe de gabinete da vereadora assassinada Marielle Franco, Renata Souza, será candidata a deputada estadual pelo PSOL no Rio nas eleições de 2018.

A presidente do partido no Rio, Carol Castro, disse haverá uma reunião no diretório do PSOL no dia 10 de junho que deverá confirmar a candidatura, mas afirmou que Renata já é pré-candidata.

Carol afirmou ainda que outras duas integrantes do antigo gabinete de Marielle - Daniela Monteiro e Mônica Francisco - serão candidatas.

Marielle Franco foi morta com quatro tiros na cabeça no dia 14 de março junto ao seu motorista Anderson Gomes. Eles foram assassinados quando voltavam de um evento na noite de 14 de março. O ataque foi registrado na esquina da Rua Joaquim Palhares com a João Paulo I, no centro do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o carro das vítimas foi seguido por cerca de 4km antes do ataque.

Os criminosos, que estavam em outro veículo, emparelharam com o carro de Marielle e atiraram. A vereadora do PSOL recebeu três tiros na cabeça e um no pescoço, e Anderson levou três tiros nas costas. Também estava no carro a assessora de Marielle, que teve ferimentos leves.