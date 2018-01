Ex-comandante do 17º Batalhão e outros 15 PMs são presos no Rio

Atualizado às 20h34

RIO - O ex-comandante do 17.º Batalhão de Polícia Militar da Ilha do Governador, na zona norte do Rio, coronel Dayzer Corpas Maciel, e o chefe da 2.ª Seção (P-2) do batalhão, primeiro-tenente Vítor Mendes da Encarnação, foram presos nesta quinta-feira, 9, acusados de comandar o sequestro de dois traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Além deles, outros 14 policiais foram detidos e 32 mandados de busca e apreensão, cumpridos.

Os PMs são acusados de ter exigido mais de R$ 300 mil pelo resgate dos chefes do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha, e de Senador Camará, na zona oeste. Os crimes de extorsão mediante sequestro e roubo agravado foram cometidos na noite de 16 de março e flagrados por câmeras de segurança da Base Aérea do Galeão e das viaturas.

Eles seriam próximos dos traficantes Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, e Gilberto Coelho de Oliveira, o Gil, chefes do TCP. “Temos notícias de pagamentos mensais para que não houvesse repressão (do tráfico e transporte irregular)”, disse Fábio Galvão, subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança.