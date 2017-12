Ex-funcionário de restaurante faz refém no Rio

RIO - Após uma discussão, o ex-funcionário de um restaurante localizado na Fonte da Saudade, na Lagoa (zona sul do Rio de Janeiro), fez uma colega refém com duas facas na noite deste sábado, 24 - informou a Polícia Militar. Os policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do 23º Batalhão da Polícia Militar (Leblon) foram ao local para negociar a libertação das reféns. O cozinheiro Francisco de Assis Alves de Lima, 35 anos, se entregou momentos depois, sem feridos.

A PM informou que o ex-funcionário reclamava direitos trabalhistas. Policiais da Unidade de Intervenção Tática (UIT) do Bope foram chamados para fazer a negociação, uma vez que Lima estava muito transtornado.

O entorno do restaurante, em uma área nobre da cidade, foi isolado durante a operação da polícia e liberado assim que a operação terminou. A ocorrência segue para 14ª Delegacia de Polícia.