Ex-jogador Roger Flores sofre tentativa de assalto no Rio

O ex-jogador e atual comentarista de TV Roger Flores sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira. Ele caminhava pela Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio, quando um homem armado tentou levar seu relógio. Roger chegou a brigar com o criminoso e levou uma coronhada.

Segundo relato do comentarista, ele decidiu reagir ao assalto por pensar que se tratava de uma arma de brinquedo. “Eu não sei por que cargas d’água achei que a arma era de brinquedo, porque pela coronhada que levei na cabeça, que me deixou com um galo enorme, de plástico a arma não era não”, contou, segundo o G1.

Com a confusão, o criminoso fugiu sem levar nenhum pertence. Roger Flores preferiu não registrar ocorrência.