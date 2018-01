Ex-velocista Robson Caetano é detido por agressão a mulher

O ex-velocista e comentarista esportivo Robson Caetano, de 45 anos, foi detido na tarde deste domingo, 6, por suposta agressão contra a mulher, na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Ele foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra, e enquadrado na Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica com prisão em flagrante e outros mecanismos, como a proibição do agressor chegar perto da vítima.

O casal estava discutindo na praia e chamou a atenção de policiais militares que passavam de carro pelo local. Segundo a PM, a mulher estava chorando dentro do carro e Robson procurava a chave do carro que havia atirado longe.

Um amigo da mulher contou aos policiais que a briga começou no apartamento do casal, na Barra da Tijuca, e teria sido provocada por ciúmes. Segundo a PM, a porta do quarto estava arrombada e muitos objetos estavam fora de lugar.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher de Robson passou por exame de corpo de delito e estava com o braço machucado. Até o início da noite de domingo, o delegado Carlos Augusto Nogueira ainda não havia decidido se o ex-velocista seria liberado ou se passaria a noite na delegacia.

Robson Caetano participou de quatro Jogos Olímpicos e ganhou duas medalhas de bronze para o Brasil: em Seul, nos 200 metros rasos, em 1988, e em Atlanta, no revezamento 4x100m, em 1996. Atualmente, é comentarista de atletismo do canal SporTV.