Ex-Vice-Presidentes do Detran/RJ são denunciados

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou nesta quarta-feira, 27, os ex-Vice-Presidentes do Detran-RJ José Cláudio Martins e Marcelo Maia, por fraude na elaboração de laudos de vistoria veicular. Foram denunciados, também, mais cinco funcionários terceirizados pelo órgão.

Segundo o MP, havia uma rotina de elaboração de laudos sem que os veículos fossem vistoriados. Os documentos eram preenchidos pelos servidores terceirizados em uma sala anexa ao gabinete da Vice-Presidência do Detran.

Os laudos eram requisitados para utilização em um projeto de interiorização das vistorias realizadas pelo Detran estavam sendo empregados, sem justificativa, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que poderiam estar favorecendo politicamente os envolvidos.

As investigações feitas pelo MPRJ revelaram que os fraudadores intensificaram sua atuação em 2006. Nesse período, José Cláudio Martins foi candidato a deputado estadual, e o então Chefe de Gabinete Marcelo Maia assumiu o cargo de Vice-Presidente do Detran.