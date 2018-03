Exército deve concluir ponte em Teresópolis (RJ) na quinta-feira, 20

SÃO PAULO - Uma ponte com capacidade para sustentar até 80 toneladas deve ficar pronta na quinta-feira, 20, sobre o rio dos Frades, que liga o centro de Teresópolis (Região Serrana do RJ) ao bairro de Sebastiana, que está isolado do resto do município.

A estrutura será montada pelo Exército e vai facilitar o acesso de equipes de resgate à região e de outros meios de apoio e serviços. Outra ponte móvel será instalada pelos militares e fará a ligação entre as cidades de Nova Friburgo e Bom Jardim.