Explosão atinge prédio residencial em Ipanema Duas equipes do Corpo de Bombeiros de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, trabalham no resgate de moradores de um prédio em Ipanema, que teria sido atingido por uma explosão causada por vazamento de gás. O prédio é residencial e fica na Rua Prudente de Morais, uma dos principais do bairro.