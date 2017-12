Explosão destrói apartamentos de prédio na zona sul do Rio

Atualizado às 20h22

RIO - Um homem ficou gravemente ferido durante explosão na cozinha de seu apartamento em São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio, às 5h40 desta segunda-feira, 18. Paredes de quatro dos 19 andares do Edifício Canoas, que tem 72 apartamentos, desabaram. Além do alemão Markos Bernard Maria Müller, de 51 anos, internado no Hospital Miguel Couto e submetido a cirurgia, três idosos passaram mal e precisaram ser atendidos por bombeiros. Todos foram liberados imediatamente.

A Defesa Civil Municipal informou que a explosão no apartamento 1.001 arrebentou os tetos e pisos do 1.101 e 901. Pelo buraco aberto, os escombros caíram sobre a cozinha do 801. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação precisaram retirar os destroços para que a estrutura da edificação não fosse prejudicada. A Defesa Civil teve que escorar as paredes dos quatro apartamentos. O 1.101 e o 901 estavam vazios.

Técnicos da prefeitura suspeitam que, pela ausência de incêndio, a explosão deve ter sido provocada por vazamento de gás. A causa será apontada em laudo da Polícia Civil, que investiga o acidente. Apesar de o subsecretário de Defesa Civil, Márcio Motta, afirmar que a estrutura não foi comprometida, os moradores só devem ser autorizados a voltar ao prédio a partir desta quarta. Na tarde desta segunda, eles só puderam buscar objetos de extrema necessidade.

Segundo moradores, Markos Müller é pessoa “muito educada”, mas desconhecida da maioria dos vizinhos. Ele está no Brasil há três anos, inicialmente para trabalhar na preparação da Copa do Mundo. O apartamento era alugado. Vizinhos disseram que ele é empregado de uma empresa de engenharia.

Ainda de acordo com os vizinhos, Muller tem um filho adotivo, que o visita constantemente. Acompanhado de uma mulher, o filho, que é criança, esteve no Miguel Couto, onde a vítima está no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ele teve 50% do corpo queimado, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Com a explosão, destroços dos apartamentos caíram no playground e na piscina. A área infantil ficou coberta por fragmentos de vidro e concreto. Pedaços de uma máquina de lavar louça e de um aparelho de ar-condicionado despencaram de 30 metros de altura dentro da piscina e no prédio ao lado. Em todos os apartamentos, vidros quebraram com o impacto. Construído com mais três edifícios “gêmeos” nos anos 1970, o Canoas abriga famílias de classe média alta e tem 72 unidades padronizadas, todas com três quartos, varanda e 115 m². O aluguel médio custa em torno de R$ 3,5 mil. A unidade costuma ser negociada entre R$ 1,2 milhão e 1,4 milhão. A taxa de condomínio é de R$ 1.082 mensais.

Segundo o secretário de Coordenação de Governo, Pedro Paulo Teixeira, o condomínio está regular na prefeitura. As correções apontadas em vistoria feita no ano passado foram atendidas, disse Teixeira.