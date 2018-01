Família de jovem morta pede a governador lei que proíbe ação policial em áreas escolares

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO - A família da estudante Maria Eduarda Alves Ferreira, de 13 anos, morta a tiros no último dia 30 durante operação policial, se reuniu com o governador Luiz Fernando Pezão, no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Emocionada, a mãe da estudante, Rosilene Ferreira, chegou ao local levando no pescoço as medalhas que a menina havia ganhado em competições de basquete. A família foi ao governador para pedir que seja aprovada lei que proíba a Polícia Militar de realizar operações em áreas próximas de escolas.

Também há possibilidade de que se discuta indenização pela morte da estudante. Uma faixa foi estendida em frente ao Palácio Guanabara – “Maria Eduarda, esse caso está nas mãos de Deus”.