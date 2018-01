Família de menino morto no Alemão viaja para o Piauí e cobra punição de policial RIO - A família de Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, que morreu atingido por um tiro no Complexo do Alemão (zona norte), na quinta-feira, 2, embarca na manhã deste domingo, 5, para o Piauí, onde o corpo do menino será enterrado.