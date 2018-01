Favelas do Rio registram confrontos entre policiais e traficantes pelo 2º dia consecutivo

RIO - Um ataque à base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro da Providência, região central da cidade, deixou três policiais feridos na manhã desta terça-feira, 12. No Complexo da Maré, na zona norte, um homem morreu e dois ficaram feridos em troca de tiros com policiais civis, que faziam operação para recuperar cargas roubadas e combater o tráfico de drogas. Houve confrontos entre policiais e traficantes na Fazendinha, no Complexo do Alemão, na zona norte, e no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul.

No Morro da Providência, o confronto começou após criminosos atacarem a base da UPP com uma granada de fabricação caseira. Ficaram feridos os policiais Marcos dos santos de Azevedo, Rodrigo de Alcântara Neves, Jorge Luiz Viana e Jonathan de Freitas Silva. Eles foram levados para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. Segundo a PM, apenas um permanece internado. A corporação não especificou qual deles.

No Complexo da Maré, desde o início da manhã moradores se manifestavam, nas redes sociais, sobre os intensos tiroteios em favelas da região. De acordo com a Polícia Civil, durante a operação, que reuniu agentes da Delegacia de Combate às Drogas, de Roubos e Furtos de Cargas e Coordenadoria de Recursos Especiais, William Carlos Costa Machado, de 20 anos, foi baleado e morreu após ter sido socorrido no Hospital Federal de Bonsucesso.

No mesmo confronto, Jandson Josué da Silva Belizário, de 24, e Bruno Braga de Freitas, de 26, foram baleados e estão sob custódia na mesma unidade. Freitas chegou a ser levado por comparsas para um hospital particular, mas foi localizado pelos policiais e transferido. Belizário e Freitas foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 12 escolas, quatro creches e cinco EDIs (Espaços de Desenvolvimento Infantil) não abriram as portas no Complexo da Maré, onde fica a Nova Holanda. Com a suspensão das atividades nas unidades educacionais da Maré, foram prejudicados, no total, 759 alunos.

"Ia trabalhar hoje, mas nem fui. Muito tenso e triste isso. Moradores preso em suas casas", escreveu Wander Firmino, morador da Maré, no perfil Maré Vive.

Ainda durante a operação, foram apreendidos mais um fuzil Israelense da marca Galil, calibre 5.56 mm, 12 carregadores de fuzil de diversos calibres, uma espingarda calibre 12, 50 quilos de maconha, 14 quilos de pasta base de cocaína e 5 quilos de crack.

Moradores do Morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, enfrentaram o segundo dia consecutivo de confrontos. Parte do comércio foi fechado em Copacabana e Ipanema, nos entornos dos acessos do Morro Pavão-Pavãozinho. Trechos da comunidade ficaram sem luz elétrica por conta de disparos que atingiram a rede. Na tarde de segunda-feira, 12, Fabiano José Barbosa Júnior, de 19 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Claudete dos Santos Costa, de 48 anos, foi ferida de raspão na mão esquerda e atingida por uma bala perdida no braço esquerdo.

Até o inicio de tarde de hoje, o clima era de tesão entre os moradores. "Não fui trabalhar, fiquei o dia inteiro com o meu filho dentro de casa, sentindo medo. Está muito complicado, não tem hora para começar e temos medo de sair e voltar para casa", disse uma moradora que não quis se identificar. De acordo com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o policiamento foi reforçado no Pavãozinho.

Na Fazendinha, no Complexo do Alemão, o comando da UPP divulgou que policiais da unidade estavam em patrulhamento na Rua Antônio Austragésilo, quando se depararam com criminosos armados Segundo o comando, houve confronto, mas não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.