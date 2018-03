Feriado no Rio deve ter chuva, frio e ressaca

Os cariocas, que começaram a semana com muito sol e céu azul, devem se preparar para uma mudança radical no tempo. A Climatempo prevê queda drástica de temperatura durante o feriado prolongado de 1.º de Maio em todo o Estado do Rio de Janeiro. Uma grande frente fria se aproxima, trazendo chuvas e ressaca a partir desta quarta-feira, 30. A previsão para está terça-feira ainda é de sol forte e calor intenso. Algumas nuvens estão previstas para o fim da tarde, mas sem expectativa de chuva. Para esta quarta, porém, grandes nuvens se formam com a chegada da frente fria, trazendo chuva, raios, ventos fortes e queda de temperatura. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, esta frente fria era esperada pelos especialistas desde a semana passada. Além das chuvas em todas as regiões do Rio de Janeiro, a previsão é de mar agitado, com grandes ondas e risco de ressaca. Na semana passada o mar subiu muito, com as ondas chegando a três metros em algumas praias, inclusive na capital. Durante o fim de semana prolongado, o mar continuará muito alto, com ressaca e ondas de 1,5 a três metros entre quinta e sexta-feira. O ápice está previsto entre sábado e domingo, quando o mar subirá ainda mais, com as ondas podendo atingir quatro metros em algumas praias.