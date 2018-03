Festa ilegal em área nobre da Tijuca (RJ) termina com 43 detidos

A Polícia Militar deteve 43 pessoas em uma festa na área nobre da Tijuca, zona norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 4, onde menores de idade consumiam bebidas alcoólicas e drogas. Entre os detidos estão 13 adolescentes.

Na residência foram encontradas 30 gramas de maconha, mais pequena quantidade de cocaína e crack. A polícia chegou até o local após receber uma denúncia anônima.

Segundo a PM, a festa de reggae acontecia com frequência no mesmo local, na Rua Olegário Mariano. Os detidos foram levados para o 19º Distrito Policial, na Tijuca. A ação contou ainda com policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM).