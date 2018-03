Fiés lotam Igreja de São Jorge para celebrar dia do santo no Rio Fiéis seguidores lotaram a Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio, para celebar o dia do santo nesta quarta-feira, 23. Foto: Wilton Júnior/AE Conhecido pela imagem de combate contra um dragão, São Jorge é o santo protetor dos guerreiros e foi adotado como patrono de alguns países, como Portugal, além de ser o padroeiro do time paulista de futebol Corinthians e também dos escoteiros. Foto: Wilton Júnior/AE O pintor Jorge Marques, devoto de São Jorge, fez pedido para conter a epidemia de dengue no Estado. Para ajudar, ele foi doar sangue no HemoRio, no centro da cidade. Foto: Tasso Marcelo/AE