Fogo atinge delegacias na zona norte do Rio Um incêndio atingiu as instalações de três delegacias na Rua São Luiz Gonzaga, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, por volta das 22h30 desta quinta-feira, 15. No início da madrugada desta sexta-feira, 16, as chamas já haviam sido controladas e ainda não havia informações sobre feridos.