Fogo destrói dezenas de veículos em delegacia do Rio

Pelo menos 50 veículos foram destruídos por um incêndio, que teve início às 21h30 de quinta-feira, 4, e foi controlado à 0h30 desta sexta-feira, 5, no pátio de carros apreendidos pertencente à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), ao lado do posto de vistorias do Detran, no bairro do Irajá, na zona norte do Rio.

Cerca de 60 bombeiros, de três quartéis, trabalharam durante as três horas de fogo mais intenso. As labaredas chegaram a cinco metros de altura, mas não deixaram vítimas.

Há possibilidade de que chegue a 100 o número de carros danificados pelo incêndio, que, segundo os bombeiros, pode ter iniciado durante uma "combustão espontânea", em razão do forte calor (40,9ºC) registrado na capital fluminense. Não está descartada também a hipótese de incêndio criminoso.