Foragida de presídio federal, traficante é presa no Rio

RIO - A traficante Sandra Helena Ferreira Rafael, conhecida como Sandra Sapatão, foi presa na manhã deste domingo, 1º, na favela do Jacarezinho. Foragida do sistema penitenciário, ela foi detida em uma localidade conhecida como Fundão. Em 2010, ela foi transferida do complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, para o presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

No domingo, ao ser abordada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, ela chegou a oferecer R$ 20 mil para ser liberada, mas os agentes recusaram. O caso foi registrado a 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo, zona norte).