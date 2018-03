Força Nacional cerca favela em operação da PM na Vila Cruzeiro

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante uma operação policial iniciada às 5 horas desta quinta-feira, 20, na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais do 16º Batalhão da PM participam da operação, e homens da Força Nacional de Segurança cercam os acessos da favela. Policiais afirmaram que foram recebidos a tiros; um homem foi atingido no pé direito, e outro, no joelho direito. Uma terceira vítima foi baleada na perna direita. Os feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Até por volta das 11 horas, dez quilos de maconha foram apreendidos.