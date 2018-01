Força Nacional começa a atuar no Entorno do Distrito Federal

A Força Nacional de Segurança começou nesta sexta-feira, 19, a colaborar com os municípios goianos localizados no Entorno do Distrito Federal. Luziânia será a sede de operações da Força Nacional no Entorno. De lá, a tropa partirá para operações em outras sete cidades com os maiores índices de criminalidade da região: Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Formosa e Planaltina de Goiás. Até o final da operação, o Ministério da Justiça deve disponibilizar mais 360 agentes de todos os estados brasileiros, para reforçar o efetivo. Segundo o Ministério da Justiça, o Entorno do DF é considerado uma das 11 regiões mais violentas do País. Nesta semana, o secretário Nacional de Segurança, Antônio Carlos Biscaia, afirmou que a demora no entendimento sobre as contrapartidas de cada estado atrasou o envio da tropa ao Entorno. Biscaia informou que nos últimos dias os policiais passaram por treinamento intensivo. Ele defendeu que o Entorno do Distrito Federal tenha uma tropa permanente da Força Nacional de Segurança, para ações emergenciais. Biscaia disse que pretende propor ao ministro da Justiça, Tarso Genro, a construção de um quartel na capital e a formação de uma tropa específica para a região O responsável pela Força Nacional de Segurança, coronel Wellington Rodrigues, afirma que "as operações serão marcadas de acordo com as informações do sistema de inteligência, ou seja, não haverá número específico de soldados para cada região, mas por operação a ser realizada no dia e local estipulados pelo comandante".