Força Nacional vai reforçar segurança no Rio durante o carnaval

RIO - Agentes da Força Nacional de Segurança Pública reforçarão a segurança no Estado do Rio de Janeiro até o dia 2 de março, segundo portaria publicada pelo Ministério da Justiça no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15. A publicação garante a permanência das tropas em atuação no Estado durante o período de carnaval.

O reforço da Força Nacional tem como objetivo "exercer ações de polícia ostensiva de forma integrada com a Polícia Militar, no Palácio da Guanabara e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro", descreve a portaria.

"O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação", determina o texto publicado no Diário Oficial.