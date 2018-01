Forças Armadas patrulham orla do Rio de Janeiro

RIO - As Forças Armadas voltaram a patrulhar as ruas do Rio de Janeiro neste sábado. No segundo dia da Operação O Rio Quer Segurança e Paz, que mobiliza 8,5 mil militares em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez uma reunião de avaliação e sobrevoou pontos de atuação dos militares.

O ministro passou de helicóptero pelo Centro da cidade, onde atuam fuzileiros navais da Marinha; pelo Arco Metropolitano, rodovia que liga as principais vias de acesso ao Rio, onde atua a 9ª Brigada do Exército; por São Gonçalo e Niterói, cidades vizinhas à capital, onde atua a artilharia divisionária da 1ª Divisão do Exército; e pela Linha vermelha e Avenida Brasil, onde estão militares da Brigada Paraquedista do Exército.

Os militares também ocuparam a orla da zona sul do Rio e pontos estratégicos das zonas norte e oeste, como os bairros de Guadalupe e Deodoro. No Aterro do Flamengo, que liga a zona sul ao centro da cidade, militares andavam fortemente armados pela ciclovia. A patrulha tinha apoio de pelo menos um caminhão e dois tanques do Exército ao longo do parque.

O deslocamento das tropas foi autorizado por decreto do presidente Michel Temer, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União nesta sexta-feira. A previsão é de que os soldados fiquem no Rio até o fim do ano que vem.

Os militares se juntam ao grupo de agentes federais já destacados para ajudar na segurança no Estado: 620 agentes da Força Nacional de Segurança e 1.120 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles atuarão em conjunto com outros agentes de segurança pública federal, estadual e municipal.

O decreto que autoriza a operação de GLO determina que operação seja realizada até 31 de dezembro deste ano, mas deve ser prorrogada no começo de 2018.