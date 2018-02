Forças de Segurança fazem operação na favela Kelson's no Rio

As Forças Armadas e equipes das Polícias Civil e Militar realizam na manhã desta terça-feira, 20, uma operação na comunidade Kelson's, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação, que foi deflagrada na noite dessa segunda-feira, 19, visa a desobstrução de vias, bloqueio nas rodovias federais que cortam o Estado do Rio, combate ao tráfico e ações de estabilização na favela Kelson's.

A operação integrada segue o contexto do Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem para ações em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, assinado em 28 de julho de 2017. Ela foi programada antes do decreto presidencial de intervenção da Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro.

Algumas vias e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas nas operações estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as 5h.