Operação Integrada com Forças Armadas prende quatro pessoas no Rio

RIO - Quatro suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira, 27, na operação integrada das Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil em Duque de Caxias, município da região metropolitana localizado na Baixada Fluminense.

Márcio Barbosa de Andrade e Fábio Narciso dos Santos foram presos em cumprimento de mandados judiciais. Já João Mendes dos Santos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, Jefferson de Jesus Rocha, por receptação.

A operação realizada pelas Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil abrange comunidades de Duque de Caxias: Barro Vermelho, Sapinho e Geruza e Dique II. O objetivo desta quinta operação integrada entre as forças de segurança é cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão de menores e de busca domiciliar.

Investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e da 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos) indicavam que traficantes deste local estavam envolvidos na morte de um menino de oito anos, baleado durante um arrastão em Duque de Caxias, no início do mês e também no assassinato de um sargento do Exército, em julho último.

Testemunhas vinculadas ao suposto assassino do sargento foram ouvidas na 60ª DP. Também foram recuperados um carro e duas motos roubadas.

Segundo a Secretaria de Segurança informou por nota, "as Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco em algumas dessas regiões e baseadas em pontos estratégicos para garantia da ordem no entorno das comunidades".

Também há outras operações simultâneas nesta quarta-feira, mas com o intuito de prender criminosos que participaram dos confrontos na Rocinha, zona sul do Rio, nos últimos dias. Policiais do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar estão no Complexo do Alemão, Vidigal e na própria Rocinha. Há informações de que os criminosos que agiam na comunidade estariam escondidos nas favelas que são alvo dessas operações.

