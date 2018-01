Frente fria avança e causa tempo encoberto e ventos fortes no Rio

RIO - Uma frente fria que avança pelo Estado do Rio de Janeiro em direção ao Espírito Santo deixa o tempo encoberto e provoca ventos fortes na capital fluminense nesta quarta-feira, 24. Às 9h, houve registro de vento forte na estação da Marambaia (52,6 km/h), na zona oeste, e vento moderado em Copacabana (40 km/h), na zona sul, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na madrugada e no início da manhã desta quarta-feira, houve registro de chuva forte em diversos bairros da cidade, com pontos de alagamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, na Avenida Francisco Bicalho, no centro, e na Rua Bela, em São Cristóvão, entre outros.

Desde a sua abertura até as 10h, o Aeroporto Santos Dumont, na região central, operava por instrumentos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A previsão para esta quarta é de mínima de 17ºC e máxima de 24ºC, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.