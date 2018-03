Fuligem de queimadas causou apagão no RJ e ES, diz Furnas Excesso de poeira e fuligem oriundos de queimadas ocorridas no Sudeste foram a causa do apagão da última quarta-feira, que deixou às escuras todo o Estado do Espírito Santo, além de municípios das regiões Norte, Noroeste e dos Lagos do Rio de Janeiro. A conclusão foi divulgada pelas Furnas Centrais Elétricas. De acordo com a nota, as "queimadas ocorridas na região", aliadas à "falta de chuvas" motivaram o desligamento nas duas linhas de transmissão Macaé - Campos e Ouro Preto - Vitória, no final da tarde de quarta-feira. A nota de Furnas afirma que todo o sistema já foi completamente restabelecido às 15h43 de desta sexta.