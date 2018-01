Funcionário da Cedae é encontrado morto dentro de tanque na Baixada

RIO - Um funcionário da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) foi encontrado morto no sábado, 28, em um dos tanques da estação de tratamento de água do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil informou que instaurou um procedimento na 48ª Delegacia de Polícia (Seropédica) para apurar a morte de Reginaldo Pereira Pinto, de 60 anos. Diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido.

Procurada, a Cedae informou que tomará as providências internas necessárias e a causa da morte será investigada por meio de inquérito policial.