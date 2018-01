Fundador do grupo Nós do Morro é encontrado morto no Rio

O corpo do diretor e fundador do grupo Nós do Morro, José Frederico Canto Pinheiro, de 57 anos, foi encontrado na manhã de quarta-feira, 10, numa cabine usada pela Guarda Municipal, no Horto, na zona sul do Rio.

Fred Pinheiro, como era conhecido, estava desaparecido desde a madrugada desta terça-feira, 9, segundo informações da assessoria do grupo. Segundo a polícia, nada foi roubado e os documentos e objetos pessoais do diretor foram encontrados ao lado corpo.

O velório do fundador do grupo será no Cemitério São José Batista, capela sete, no Botafogo, às 15h30, e o enterro está programado para as 17 horas.

O Nós do Morro foi fundado em 1986, com o objetivo de criar acesso à arte e à cultura para as crianças, jovens e adultos do Morro do Vidigal.

Hoje, o projeto se consolidou e oferece cursos de formação nas áreas de teatro (atores e técnicos) e cinema (roteiristas, diretores e técnicos), abrindo e ampliando os horizontes para um sem-número de crianças, jovens e adultos moradores, ou não, do

Vidigal.