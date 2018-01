Garçom morre vítima de bala perdida durante perseguição policial no Rio

Um garçom foi baleado e morreu enquanto trabalhava na noite deste sábado, 27, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes. A Polícia Militar informou que traficantes fortemente armados com fuzis eram perseguidos no momento do tiroteio pela rua Conde de Bonfim.

+++ Ex-mulher de traficante é encontrada morta na Rocinha

Uma bala perdida teria atingido o peito do garçom Samuel Ferreira Coelho, de 24 anos, que trabalhava no Bar do Pinto e acabou morrendo instantaneamente. Outras três pessoas também ficaram feridas no tiroteio, entre elas a passageira de um veículo de passeio e dois policiais militares. Os criminosos, que estavam em três veículos roubados e seriam traficantes da Rocinha, conseguiram fugir.

O bloco carnavalesco “Nem muda, nem sai de cima” estaria dispersando na região no momento do incidente, houve registro de correria e pânico entre os foliões. A 19ª DP (Tijuca) investigará o caso.