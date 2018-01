Garoto mata colega acidentalmente ao brincar com espingarda

RIO - Uma criança de seis anos de idade morreu na noite de quarta-feira, 25, após ser atingida acidentalmente na comunidade do Barata, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O autor do disparo foi um colega de 12 anos, que brincava com uma espingarda encontrada na casa de seu padrasto. Cristofer Souza de Moura chegou a ser levado para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com a 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), onde a ocorrência foi registrada, foi instaurado inquérito para apurar crimes de homicídio culposo e omissão da cautela na guarda de arma de fogo. A mãe e outros familiares do menino de 12 anos, que foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude, prestaram depoimento. A arma também foi apreendida e será periciada.

As investigações foram transferidas para a 33ª Delegacia de Polícia (Realengo), que vai ouvir novamente os parentes da criança que disparou a arma e também familiares da vítima.